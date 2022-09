Veglia di preghiera e fiaccolata a Canicattì per ricordare il giudice Rosario Livatino

Si svolgerà questa sera a Canicattì nella chiesa di S. Domenico la Veglia di Preghiera in preparazione al trentaduesimo anniversario del vile barbaro assassinio del Giudice Rosario Livatino avvenuto alle porte di Agrigento. L’inizio della Veglia organizzata dalla Pastorale Giovanile di Canicattì è fissato per le 20.

A presiederla sarà don Giuseppe Livatino, già postulatore diocesano della Causa Livatino, e da sempre molto legato ai Valori della Giustizia e Carità e alla diffusione della Memoria e Testimonianza delle Vittime della vile barbarie mafiosa come il presidente Antonino Saetta con il figlio Stefano e Rosario Livatino.

Subito dopo la Veglia si svolgerà una fiaccolata che dalla chiesa di S. Domenico raggiungerà la chiesa di S. Diego davanti la quale è stato collocato un mezzobusto del Magistrato Beato realizzato dal maestro Lillo Costanza.

Domani 21 settembre invece in occasione dell’anniversario con inizio alle 10,30 nella chiesa di S. Domenico si svolgerà la funzione eucaristica che sarà presieduta da don Giuseppe Cumbo, Vicario generale dell’Arcidiocesi di Agrigento. A mezzogiorno sul luogo dell’agguato in contrada . Benedetto lungo il vecchio tracciato della S.S. 640 alle porte di Agrigento l’omaggio delle Associazioni e delle Autorità alla “Stele Livatino” fatta erigere con regolari autorizzazioni dagli anziani genitori in ricordo del loro unico figlio.

Nel pomeriggio a Favara nella chiesa SS. Pietro e Paolo messa in ricordo del Beato Livatino. Completano il calendario gli appuntamenti per fare Memoria e rendere Testimonianza del Sacrificio del Giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano. Il 25 settembre in coincidenza del trentaquattresimo anniversario del Barbaro e Vile duplice omicidio portato a termine con tecnica stragista alle 10 ci sarà l’omaggio floreale alla tomba nel Cimitero comunale di Canicattì seguito alle 11 dalla celebrazione Liturgica nella chiesa di S. Domenico in piazza Dante e quindi subito dopo un corteo di Cittadini ed Autorità raggiungerà il viadotto Giulfo luogo dell’assassinio sul vecchio tracciato della S.S. 640 in territorio di Caltanissetta.

“Anche quest’anno l’associazione Amici del Giudice Livatino ripete l’apertura quotidiana della Cappella dove riposano le spoglie del Magistrato Beato –annuncia il presidente Giuseppe Palilla, compagno di Liceo di Rosario- e lo facciamo già da domenica mattina 19 settembre per proseguire nei giorni seguenti di solito dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 17,30 con riduzioni nei giorni degli anniversari. Sino al 25 settembre. Con l’occasione oltre a rinnovare a tutti l’invito a partecipare alle manifestazioni invito Cittadini ed Associazioni a collaborare alla realizzazione di questa ed altre iniziative perche i Giudici Saetta e Livatino assieme a Stefano Saetta sono Orgoglio e Patrimonio di Tutti; e non solo astrattamente di Canicattì”.