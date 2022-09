Serie D. La Sancataldese punta al successo all’esordio in campionato contro l’ostico Città di Sant’Agata

Esordio in campionato per la Sancataldese nel girone I del campionato di serie D 2022/2023. Un evento importante per una piazza come quella verdeamaranto che, in questi ultimi anni, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante nella serie D.

La squadra di Matteo Vullo (nella foto) affronterà nella prima di campionato il Città di Sant’Agata in un match subito importante per la classifica. Inutile ribadire che l’obiettivo della Sancataldese, anche per questa stagione, è quello della salvezza.

I verdeamaranto in settimana si sono allenati con grande intensità per farsi trovare pronti all’appuntamento di domenica 18 settembre quando alle 15 la Sancataldese si ritroverà di fronte al Città di Sant’Agata.

Per quanto riguarda i prezzi al botteghino sono: GRADINATA CENTRALE: 15€ ; GRADINATA: 12€ (Tariffa Young** & Donna €8) , CURVA: 8€, OSPITI: 12

Prezzi in Prevendita: GRADINATA CENTRALE: 12€; GRADINATA: 10€ (Tariffa Young** & Donna €6) ; CURVA: 6€; OSPITI: 10euro. (Ragazzi Gratis fino a 12 anni)

La chiusura delle prevendite è prevista domenica 18 settembre alle ore 11. Le prevendite sono già ATTIVE presso: Tabaccheria MENNA in Corso Vittorio Emanuele n. 98. – SAN CATALDO; Tabaccheria Cammarata in Corso Vittorio Emanuele n. 13. – SAN CATALDO. I biglietti potranno essere acquistati anche attraverso il portale online al seguente link: https://www.postoriservato.it/…/acquista-biglietti…

Arbitra Sancataldese – Città di Sant’Agata Michele Giordano di Palermo, guardalinee Francesco Bentivegna di Agrigento e Giovanni Battista Citarda di Palermo.