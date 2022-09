San Cataldo. Apprezzamento del Comitato Bigini per l’avvio dei lavori sulla ex Sp 6 e la disponibilità del sindaco al confronto

SAN CATALDO. All’indomani della notizia dell’avvio dei lavori sulla ex Sp6 a San Cataldo, il Comitato Bigini ha inteso rendere noto che ha molto apprezzato la disponibilità del Sindaco all’ascolto, al confronto e a risolvere le numerose esigenze di un quartiere che, come si legge in una nota del portavoce del Comitato Bigini Adriano Nicosia, “ è stato trascurato per più di quindici anni perché considerato da tutti satellite”.

“I residenti a Bigini – prosegue la nota – hanno pieno diritto ad abitare in un quartiere vivibile, sicuro e con i servizi, anche perché pagano le tasse allo stesso modo degli altri, senza sconto. Deve essere consuetudine porre l’attenzione su una parte del centro abitato trascurato nella manutenzione delle infrastrutture e dei servizi. I problemi strutturali da risolvere sono ancora numerosi, piccoli e grandi. Bigini non usufruisce della rete del gas, per esempio. Ringraziamo il Sindaco e l’amministrazione tutta per la possibilità di ascolto e di confronto che ci hanno dato e ci auguriamo che l’elenco delle necessità consegnato trovi risposte adeguate a breve termine”.