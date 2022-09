Produttori vinicoli Strade del vino, entro il 15 settembre le domande per partecipare al Cous Cous Fish

Hanno tempo fino alle 12 di giovedì 15 settembre i produttori vinicoli associati nelle “Strade del Vino” siciliane interessati a presentare i loro prodotti nello stand allestito dalla Regione Siciliana nell’area del Cous Cous Fish, nell’ambito del Cous Cous Fest, in programma a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, dal 16 al 25 settembre 2022.

Il dipartimento regionale della Pesca Mediterranea ha pubblicato un bando consultabile sul portale della Regione, con allegato il modello per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Le associazioni selezionate potranno far degustare i loro vini in abbinamento ai prodotti ittici delle aziende specializzate presenti alla rassegna, proponendo connubi capaci di esaltare due tra le eccellenze della nostra isola: i vini, appunto, e quanto offre il suo mare. Nello stand della Regione saranno ospitate fino a un massimo di 8 associazioni, secondo un calendario che sarà definito in relazione al numero di manifestazioni d’interesse selezionate.

Possono partecipare al bando le associazioni con la sede sociale e operativa nel territorio siciliano e in linea con quanto previsto dalla normativa in materia di etichettatura, tracciabilità, igiene e sicurezza degli alimenti. Ulteriori informazioni e dettagli al link dell’avviso pubblico.