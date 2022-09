Isla Padel Cup, il torneo open nazionale nel centro Sicilia: dal 16 al 18 settembre a Caltanissetta

ISLA Indoor Padel è pronto ad ospitare il torneo open nazionale “Isla Padel Cup”, che si svolgerà nei giorni 16, 17 e 18 settembre a Caltanissetta con le categorie Doppio Maschile Open e Doppio Femminile Open.

“Grazie ad Isla Padel Cup- dichiara Nicola Balistreri, Co- Fondatore di Isla indoor Padel – avremo modo di vivere un’esperienza entusiasmante nel nostro territorio. La centralità in Sicilia permette di coinvolgere giocatori e appassionati di tutta Italia offrendo loro la possibilità di visitare e muoversi nella nostra splendida Regione in modo comodo e veloce.



Siamo molto orgogliosi che la FIT ci abbia affiancato per disputare un torneo open nazionale nel nostro centro sportivo. Isla è a disposizione di tutti, degli sportivi ed appassionati di padel, delle famiglie e di tutti coloro che amano fare sport immersi nella natura ed in totale relax.

Isla è lo spazio ideale per giocare ogni giorno dell’anno grazie ai campi coperti dotati di tutti i comfort e curati in ogni dettaglio, per trascorrere momenti di relax e divertimento nell’area dedicata al food&drink.

Stiamo perfezionando i nuovi progetti sportivi, educativi e di partnership per la stagione 22/23 per rendere sempre più Isla Indoor Padel un centro sportivo funzionale e trasversale per tutte le fasce di età e per ogni esigenza, dove praticare il padel è un impegno sportivo ed educativo, un divertimento ma anche un’occasione di crescita per il nostro territorio.

Un ringraziamento speciale lo rivolgiamo ai nostri Partners, grazie al loro sostegno è stato possibile mettere in moto la macchina organizzativa di ISLA PADEL CUP nel migliore dei modi. Cercheremo in ogni modo di crescere insieme e ricambiare la fiducia con le attività del nostro Isla Padel Network”.

Isla Indoor Padel invita tutti a partecipare ed assistere ad Isla Padel Cup, un modo nuovo, sano e coinvolgente di vivere lo sport!