Elezioni, Prodi: “M5S copre i vuoti di un PD da rifondare”

“Nelle ultime settimane sono stati i Cinque stelle a definirsi progressisti, sia pure in modo strumentale ma per i loro obiettivi molto intelligente. Per raccogliere i voti degli scontenti e dei ceti più disagiati, i Cinque stelle si sono spostati a sinistra, anche perché hanno trovato un serbatoio lasciato vuoto. E questa è una responsabilità anche del Pd. E tuttavia, anche se il Pd si è autodistrutto con i suoi conflitti interni, resta l’unico vero partito. Ma attenzione: se si va a Congresso, partendo dai nomi, vorrà dire che pure il Pd ha scelto di affidarsi ad un leader-fenomeno”.

Lo ha detto Romano Prodi in un’intervista a La Stampa. Sulle preoccupazioni da parte di Bruxelles, Berlino e Parigi espresse dopo l’esito del voto in Italia Prodi commenta: “Se l’amore per Orban si tradurrà in comportamenti ungheresi, io credo che reagiranno”.

Sulla scelta degli italiani per Giorgia Meloni “È la naturale prosecuzione di una storia che dura da anni: gli italiani vanno alla ricerca del ‘fenomeno'”, afferma ancora Prodi aggiungendo che Meloni non ha stravinto perché “Forse l’ascesa è stata frenata dalle sue ascendenze politiche, alle quali mi sembra ancora abbastanza fedele”.

Su Meloni, Prodi ritiene che sia “estremamente abile. Per la capacità di cancellare ogni altra presenza e per come ha utilizzato la sua opposizione al governo Draghi. A suo favore possiamo dire che potrebbe essere la prima donna premier”. Sulla durata del prossimo governo è “presto per dirlo”, afferma ancora Prodi, spiegando che “le promesse le fanno tutti, ma puntualmente ogni governo è poi chiamato a scontrarsi con la realtà. In più il futuro governo dovrà fronteggiare non solo una difficile congiuntura economica, ma anche un problema che nel passato non esisteva: una politica estera che comprende una guerra. E i componenti della maggioranza hanno opinioni molto diverse tra loro rispetto alla guerra in Ucraina e ai suoi ‘contorni'”.