Eccellenza. La Nissa perde nel finale 1-0 con l’Akragas all’Esseneto. Decide Cipolla

Una Nissa generosa e intraprendente ha ceduto 1-0 a 8 minuti dalla fine ad un Akragas che, fino a quel momento, aveva avuto qualche occasione, ma aveva anche dovuto fare i conti con l’ostinatezza di una squadra ospite che era riuscita ad imbrigliarne la finalizzazione offensiva conservando un pari che, a quel punto, stava diventando oltremodo prezioso.

E invece su un’azione partita dall’ex Garufo, è stato Cipolla a superare il portiere della Nissa cheha dovuto alzare bandiera bianca dopo 82 minuti nei quali aveva mantenuto imbattuto la sua porta. Una sconfitta, inutile dire, che lascia l’amaro in bocca in casa di una Nissa che ha giocato una prestazione nel complesso apprezzabile contro un Akragas che oggi s’è presentato imbattuto e a punteggio pieno.

Per la Nissa ora c’è da subito la possibilità di rifarsi. Mercoledì, infatti, la squadra di Settineri affronterà in casa l’Oratorio San Giorgio e San Ciro di Marineo che, per altro, in questo momento non viaggia certo in buone acque dal momento che ha perso pure le prime due gare disputate in campionato.

Per la squadra di Settineri, che a fine gara è stata comunque incoraggiata dai tifosi, l’imperativo d’obbligo è quello di provare a conquistare una vittoria che contribuirebbe a ridare nuovo slancio ad una Nissa che, dopo due sconfitte di fila, proverà a invertire la rotta contro il Marineo con una vittoria che possa consentirle di conquistare i primi punti in campionato.