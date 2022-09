Caltanissetta. Trenino dell’Accoglienza per gli alunni della scuola d’infanzia “Santa Petronilla”

CALTANISSETTA. Le insegnanti delle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia “Santa Petronilla” hanno accolto i loro piccoli alunni accompagnati dai genitori per festeggiare insieme l’inizio di un percorso didattico dal titolo “Il viaggio è iniziato… per incontrare l’altro, per scoprire e per conoscere”.

Il Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Lomonaco ha salutato i genitori e augurato a tutti un buon anno scolastico. I bambini con i loro genitori hanno realizzato con del cartoncino colorato un lungo treno e in ogni vagone è stata incollata la foto dei bambini. Una scuola che ha la cultura dell’accoglienza è una scuola nella quale si sta bene, in cui i bambini frequentano con gioia e in cui si creano legami veri e solidi. Per questi presupposti pedagogici diverse attività sono state e saranno proposte come un percorso da condividere, affinché bambini e genitori possano vivere l’Esperienza della Scuola dell’Infanzia. Nel salone della scuola i bambini hanno giocato con tanti palloncini colorati alla presenza dei loro genitori.

Prima di tornare a casa ogni bambino ha incollato la propria foto nell’appendino dove riporre lo zaino e nella classe dove tenere il proprio materiale durante l’anno. Le insegnanti Ferraro Paola, Carta Cinzia, Capraro Iosé, Geraci Giuliana, Diliberto Sonia, Cuffaro Antonella, Viviano Valentina e Aronica Laura augurano a tutti i bambini di poter essere come diceva Madre Teresa di Calcutta degli aquiloni. “Insegnerai loro a volare ma non voleranno il tuo volo, insegnerai a sognare ma non sogneranno il tuo sogno, insegnerai a vivere ma non vivranno la tua vita, ma in ogni volo, in ogni sogno e in ogni vita rimarrà sempre l’impronta dell’insegnamento ricevuto”.