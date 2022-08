Volo “di famiglia”, mamma e figlia pilotano insieme lo stesso aereo di linea

Il volo come passione di famiglia, al femminile. Keely Petitt e sua mamma Holly Petitt sono entrate nella storia: hanno pilotato insieme un aereo di linea della Southwest Airlines. Keely è primo ufficiale, mamma Holly capitano. Hanno condiviso cabina e cloche del volo Denver-Saint Louis della Southwest Airlines.

E’ stata la stessa compagnia aerea a darne notizia nelle scorse ore. “Keely è cresciuta facendo viaggi con sua madre, condividendo la passione per il volo e aspirando a entrare a far parte della Southwest Family – si legge nella nota ufficiale. – Congratulazioni, Keely, per aver guadagnato le tue ali e aver completato un volo storico con tua madre”.