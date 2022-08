Sommatino. Ecco il programma della “Notte Bianca sei Tu” del 5 agosto

SOMMATINO. L’amministrazione comunale ha reso noto il programma della “Notte Bianca sei TU” che si svolgerà il prossimo 5 agosto dalle ore 20 a Sommatino. La cittadina sommatinese dalle ore 20 in poi Sommatino sarà riempita da sfilate, mostre, esibizioni e musica.

Si partirà con la sfilata della Scacchiera Umana organizzata dall’Associazione Insieme per un Sogno, con ragazzi che sfileranno e raggiungeranno Piazza Centrale dove incontreranno la Sfilata di Cavalli e Carretti Siciliani, organizzata dal Centro Ippico “Il Salone Del Cavallo” Di Claudio Fonti, che poi proseguirà per il Corso Umberto I, salirà per la strada che costeggia la Chiesa dell’Addolorata per prendere quindi la Via Trabia fino al Piazzale Padre Pio.

Dalle 21.30 in Piazza Centrale esibizioni del Gruppo Folkloristico dalla Piazza Centrale al Piazzale Padre Pio, passando per il Corso Umberto I dove alle ore 21.00 inizia lo Show Cooking di Alessandro Papa – Il Brillo presso la Pasticceria Papa e si possono ammirare le mostre delle Auto d’Epoca e le gigantografie di Angelo Anzalone.

Alle ore 22.00 inoltre, son previsti lo spettacolo dell’ Associazione culturale teatrale “I fili del tempo e delle fate” presso lo @Sport Bar Belfiore Sommatino ed il DeeJay Set di DJ Ferraro presso L’antico bar del corso di Alessi. La serata si concluderà in zona Padre Pio con la Double Face Band alle ore 22.30 ed il DeeJay Set del Pantheon drink & beverage alle ore 24.00.