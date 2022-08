Coldiretti Sicilia chiede alla Regione di integrare carburante agricolo agevolato perché insufficiente

Caldo, siccità, costi per l’energia triplicati. Continuano le emergenze per l’agricoltura siciliana alle prese con gli effetti sempre più preoccupanti dei cambiamenti climatici. Dalla vendemmia anticipata alla inferiore resa del grano, alla frutta e verdura sempre in stress idrico gli agricoltori dell’Isola stanno salvando in tutti i modi le produzioni con irrigazioni di soccorso.

Lo afferma Coldiretti Sicilia che ha chiesto all’Assessorato regionale dell’agricoltura un’immediata integrazione del carburante agricolo agevolato perché quello concesso è insufficiente. Nella richiesta Coldiretti Sicilia analizza tutti i comparti e sottolinea anche che il trasporto d’acqua per gli animali incida in modo vertiginoso sui costi.

Se ai già importanti aumenti per la gestione aziendale – si legge nella nota – gli agricoltori dovessero aggiungere il gasolio non agevolato la crisi aumenterebbe notevolmente. Altre regioni – conclude Coldiretti Sicilia – hanno già concesso l’integrazione proprio alla luce della mancanza di pioggia e per questo diventa oltremodo urgente intervenire per alleviare le criticità.