Sutera. Asfaltate alcune vie principali del centro abitato

SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto che sono state asfaltate alcune vie principali del paese. In particolare, gli interventi hanno riguardato Via Diaz, la circonvallazione di C/da Baiate e la Via Sen. Mormino.

“Sono lavori – informa l’amministrazione comunale – con i quali si è provveduto grazie al Patto per il Sud, nel quale sono stati investiti 62.219,22 euro per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via Diaz, e 98.712,56 per i lavoro di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza della Via Sen. Mormino e c/da Baiate”.

La scelta di queste vie, secondo l’amministrazione, non è casuale, ma rientra nel piano di sistemazione della viabilità interna del centro abitato con il quale ci siamo impegnati a realizzare.