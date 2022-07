Perde portafoglio con dentro 800 euro, ma lo ritrova un carabiniere che glielo riconsegna

Una brutta disavventura conclusasi fortunatamente bene per una collaboratrice domestica bulgara. Quest’ultima aveva smarrito il proprio portafoglio nel quale, oltre a numeri di telefono, tessera d’identità e quant’altro, c’erano anche 800 euro in contanti che aveva poco prima incassato per il lavoro svolto.

Fortuna ha voluto, tuttavia, che a ritrovare quel portafogli sia stato un carabiniere in servizio a Gioia Tauro che, terminato il servizio, aveva deciso di portare i suoi bambini a prendere un gelato in Largo XX Settembre, il salotto di Taurianova. Qui, mentre i figli mangiavano il cono gelato, l’attenzione del militare e’ stata catturata dal borsellino di pelle, a terra sul selciato, seminascosto dietro a una panchina.

Quando lo ha preso il militare e’ rimasto sorpreso dal contenuto, oltre 800 euro in contanti. Grazie ad uno dei documenti custoditi nel portafoglio, e’ subito riuscito a risalire all’identità della proprietaria ed ha potuto così provvedere alla riconsegna dello stesso alla sua legittima proprietaria che ha accolto con sollievo la chiamata e la convocazione in caserma per la consegna del portafoglio