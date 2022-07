Montedoro. Finanziata dalla Giunta regionale la sistemazione e messa in sicurezza della Sp 23

MONTEDORO. Il sindaco Renzo Bufalino ha annunciato che la Giunta regionale ha finanziato il progetto per la sistemazione e messa in sicurezza della Sp 23 Serradifalco – Montedoro.

Tale finanziamento consentirà di sistemare una strada che, in passato, costituiva una delle criticità più ricorrenti a livello viario nella zona del Vallone. Il progetto, messo a punto dall’area tecnica del Comune di Montedoro, presenta un importo complessivo di 2.322.000 euro. Bufalino ha fatto rilevare che finalmente sarà possibile sistemare il tratto in cui la Sp 23 e realizzare interventi di messa in sicurezza in diversi punti del percorso stradale; un’opera destinata a migliorare la qualità della viabilità.

Tra gli interventi previsti c’è quello riguardante l’ingresso del centro abitato di Montedoro nel quale, da anni ormai, c’è un avvallamento alquanto insidioso che crea non pochi problemi alla circolazione in quel tratto. L’intervento è stato finanziato dalla Regione nell’ambito della messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico.