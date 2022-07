Il film “Oltre le nostre vite” dell’attore e regista Fabio Martorana visibile nei portali dedicati al Cinema e da settembre su Amazon prime video

CALTANISSETTA. È arrivato il momento lungamente atteso di poter vedere sulle maggiori piattaforme di streaming “Oltre le nostre vite” il film di Fabio Martorana e prodotto dalla “Essence” finalmente visibile al grande pubblico su Chili, Relax tv e molti altri portali dedicati al cinema inoltre, come dice Fabio Martorana: “Da settembre sarà presente anche su Amazon prime video”.

Nato dalla passione dell’artista per la recitazione e non solo, Fabio Martorana (nella vita ingegnere), si è cimentato anche come regista nel dare corpo e anima alla sua opera prima. L’eclettico imprenditore, che non ha mai disdegnato di stare dall’altro lato della telecamera, ha anche diretto “Oltre le nostre vite”. Dedicato al mondo del noir, dove un’illuminazione ricca di chiaroscuri, il contrasto tra luci e ombre rappresenta simbolicamente il conflitto tra bene e male, il lungometraggio racconta di una storia d’amore dolce e complicata, sofferta e travagliata con un finale a sorpresa.

I protagonisti sono Alex, impersonato da Fabio Martorana, uno psicanalista con un incubo ricorrente, e Claire, che deve combattere una dura battaglia contro se stessa e le sue introspettive paure. Il film racconta di due anime gemelle che il destino ha fatto incontrare e che dopo aver sviscerato e rivissuto esperienze lontane nel tempo ritrovano la perduta serenità. Ritroveranno anche l’amore? Alex e Claire hanno qualcosa in comune, tra incubi ricorrenti e ricordi inquieti; solo il tempo permetterà loro di capire cosa stia succedendo o cosa sia successo. La verità si nasconde, dove? Forse… in un tempo che i due protagonisti nemmeno immaginano.

La prima produzione della “Essence”, casa di produzione fondata dallo stesso attore e regista Fabio Martorana, ha già ottenuto un buon successo di pubblico: lo spettatore vive un’emozione e un coinvolgimento tale da sentirsi in un mondo a sé stante fatto di emozioni, sensazioni, percezioni diverse e altalenanti per tutta la durata del film. Chi ha già visto il film ha con veemenza sostenuto che “ti tiene letteralmente incollati allo schermo”. “Oltre le nostre vite”, che ha vinto il premio come miglior regia e miglior cast all’Heart international italian film (Hiiff), il festival del cinema indipendente italiano e internazionale, vede anche la colonna sonora realizzata da Fabio Martorana. Il suo primo singolo da cantautore “Amina bianca” è il leitmotiv che accompagna i momenti salienti dei due protagonisti.

Il film, che ha richiesto sei settimane di lavorazione, è stato girato tra la provincia di Roma e di Latina in splendide cornici come quella del Circeo e di Doganella di Ninfa. Suggestive location che arricchiscono una trama già fitta e piena di colpi di scena. Nel cast, oltre a Fabio Martorana, Alex; Paola Lavini (attrice di teatro, cinema e televisione. Ha ricoperto importanti ruoli in fiction come “La squadra”, è stata tra i protagonisti di “Corpo celeste”, film premiato a Cannes e che ha ottenuto moltissimi riconoscimenti internazionali e di “Volevo nascondermi”, David di Donatello 2021), Destino; Francesca Aledda, Claire; Domenico Rolando Astone, Roby; Ketty Roselli, Simona; Cristiano Mariani, Flavio; Arianna Piattelli, Francesca; Marzia Pichi, Cristiana; Riccardo D’Acunto, manutentore.

Direttore della fotografia Enea Pertelli, operatore Giuliano Capozzi, focus puller Roberto Mencherini, aiuto operatori Bouslama Dronista e Pierpaolo Salvaggio, fonici Francesco Geraci, Giulia Bella e Matteo Peverini, trucco e parrucco Azzurra Gherman. Fabio Martorana, conosciuto anche come cantautore (i suoi singoli hanno raggiunto milioni di visualizzazioni streaming, radio e tv) è anche il testimonial dello spot Iliad. Lo vediamo praticamente ogni giorno, per più e più volte, sul piccolo schermo tanto che il suo volto è ormai diventato familiare per milioni di italiani. Il suo “Mai” è già divenuto un tormentone.

Ma, torniamo per un attimo alla sua musica. Un piccolo spoiler per i fan: a settembre in uscita ben due nuove canzoni dedicate all’amore. Il cantautore, con la sua anima gentile e sensibile, ha sempre dedicato molto spazio a questo sentimento. Il suo ultimo singolo “L’essenza migliore” è dedicato all’amore per eccellenza, quello per sua figlia Flavia. Fabio Martorana, un uomo che “s’è fatto da solo”, con la sua tenacia e la sua caparbietà, la sua integrità morale e il suo immenso cuore, si è fatto strada nella sua vita sia come professionista (lo testimonia l’azienda che porta il suo nome e opera su tutto il territorio italiano) sia come artista. Ormai conosciuto, apprezzato e amato il siciliano doc importato nella provincia di Latina ha coronato il suo sogno con “Oltre le nostre vite” un film a tratti autobiografico, almeno nella parte in cui racconta la spiccata sensibilità del protagonista.