Delia. Il sindaco: “La pulizia e il decoro del paese deve partire da ognuno di noi altrimenti è e sarà sempre una battaglia persa…”

DELIA. Una sgradita sorpresa per il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha scoperto alcuni rifiuti abbandonati nel Parco Robinson. A raccontarla è stato lui stesso:

“Come ogni mattina alle ore 07:00 vado ad accendere l’impianto di irrigazione del Parco Robinson: cassonetti svuotati, come fanno sempre più volte a settimana anche in altre ville e parchi gli operatori ecologici, ma il risultato purtroppo non cambia…”. Sotto una panchina, abbandonati, c’erano una lattina ed un incarto di patatine in plastica.

Il sindaco ha allora ricordato a tutta la cittadinanza che “La pulizia e il decoro del paese deve partire da ognuno di noi altrimenti è e sarà sempre una battaglia persa…”