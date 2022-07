Caltanissetta. Interrogazione consiliare di Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni su sicurezza pedonale di via Rosso di San Secondo

CALTANISSETTA. Interrogazione consiliare dei due consiglieri comunali Gianluca Bruzzaniti e Salvatore Petrantoni a proposito di interventi per la sicurezza pedonale in Via Rosso di San Secondo.

I due consiglieri hanno rilevato che il centro storico e le zone limitrofe registrano una grande presenza di pedoni; in particolare nella via Rosso di San Secondo insistono diversi istituti scolastici e quotidianamente nell’area in oggetto sono numerosi i veicoli e motoveicoli che sfrecciano ad alta velocità. Sempre secondo i due consiglieri, numerosi sono gli incidenti stradali registrati tra veicoli e pedoni, non ultimo quello che ha coinvolto padre e figlioletto qualche giorno addietro.

Pertanto i due consiglieri, tramite la loro interrogazione hanno chiesto di sapere se l’amministrazione é a conoscenza del quotidiano pericolo che numerosi pedoni corrono ogni giorno in via Rosso di San Secondo, ma anche se intende intervenire immediatamente, attraverso iniziative consone ed opportune (es. autovelox, semafori pedonali, dossi artificiali, ecc..), al fine di scongiurare ulteriori incidenti, cercando di garantire la sicurezza, la salute, probabilmente anche la vita, ai numerosi cittadini che frequentano la zona in oggetto, siano essi residenti o avventori dei tanti esercizi commerciali presenti in zona.