Caltanissetta, basket: “Memorial M. Tallutto”, una festa di sport ed amicizia

“AMICIZIA E SPORT”: sono queste le due parole che hanno trionfato lo scorso giovedì 30 giugno, dalle ore 18:00 e sino a tarda sera, presso il campetto di basket di via Dalmazia. Anche quest’anno, infatti, gli amici di Michele Talluto, “trascinati” dal coach dell’Airam di Caltanissetta, prof. Emilio Galiano, hanno organizzato e realizzato una manifestazione, denominata “Memorial Michele Talluto.

Uno di noi, sempre con noi”, caratterizzata dall’indissolubile abbinamento tra amicizia e sport, dedicata al loro indimenticabile amico.Michele Talluto, nisseno residente di fronte il campetto di via Dalmazia, è deceduto nelle acque del mare di Ustica nel luglio del 2014, durante un’immersione; Michele ha lasciato a Caltanissetta tanti amici autentici che ogni anno lo ricordano, ricordano il suo legame con il campetto di via Dalmazia, ricordano il suo meraviglioso sorriso, ricordano il suo amore per lo sport.

Tutto ciò lo scorso giovedì si è concretizzato con lo svolgimento della manifestazione organizzata dall’Airam della Presidente Rosa Scarsi, con la fattiva collaborazione e partecipazione della Federazione Italiana Pallacanestro e delle Società di basket Invicta e CUSN di Caltanissetta e Icaro di Santa Caterina Villarmosa.

È stato davvero emozionante vedere oltre 100 bambini e bambine di età compresa tra gli 8 ed i 12 anni, delle categorie pulcini, aquilotti ed esordienti, alla presenza di tanti genitori, giocare e divertirsi con partitelle 3 contro 3, percorsi di palleggio e tiro, nonché gare di tiro, nel campetto tanto caro a Michele ed ai suoi amici. La manifestazione, resa possibile grazie ad una capillare organizzazione alla quale hanno partecipato con grande entusiasmo tanti amici di Michele, ha visto anche la partecipazione della madre.

Dalle ore 21:00 in poi, dopo la premiazione dei piccoli cestisti che si sono classificati ai primi 4 posti, categoria per categoria, delle gare di tiro, è toccato ai “grandi” scendere in campo, dando vita al torneo “Un pugno di amici”, con la partecipazione delle seguenti 3 squadre: “gli amici di Michele”, “gli amici di Santa Caterina” e “gli amici del campetto evergreen”.

All’inizio di questo articolo, non a caso, sono state citate le parole “amicizia e sport”; infatti, grazie al grande valore attribuito all’amicizia è stato possibile realizzare una meravigliosa giornata di sport che ha consentito alla Città di Caltanissetta di vivere un bel “momento” gioioso e allegro, così come lo sono i bambini che giocano e così come lo era Michele.