Butera. Al Comune sospeso il rientro pomeridiano per i dipendenti comunali

BUTERA. Al Comune di Butera, per il periodo estivo 2022, sarà sospeso il rientro pomeridiano dei dipendenti comunali. L’attuale orario di lavoro dei servizi e uffici comunali è prevalentemente articolato su cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì con un rientro pomeridiano da effettuarsi ogni mercoledì. Tuttavia, l’alta temperatura che caratterizza l’attuale stagione estiva rende non idonei i locali adibiti ad uffici comunali per l’espletamento dell’attività lavorativa, anche per l’assenza di idonee apparecchiature di raffreddamento dell’area.

Considerato che l’elevata temperatura aggrava di più l’inidoneità dei locali nelle ore pomeridiane durante le quali viene effettuato il rientro settimanale, è stato deciso di sospendere i rientri pomeridiani per il periodo Luglio – Agosto con recupero delle ore nel periodo dal 5 Ottobre al 30 Novembre e comunque entro dicembre 2022, e nella eventualità.

Da qui la sospensione temporanea dei rientri pomeridiani del mercoledì dal 06 luglio al 31 agosto 2022, per i dipendenti comunali. Le ore non effettuate devono essere recuperate dal personale interessato nei giorni di lunedì a partire dal 5 ottobre al 30 Novembre e fino al completo esaurimento del deficit orario che dovrà avvenire entro e non oltre il mese di dicembre 2022 e, eventualmente, questo non dovesse avvenire, lo stesso Responsabile dovrà provvedere ad effettuare apposita comunicazione al Settore Risorse Umane che effettuerà la proporzionale decurtazione della retribuzione.