Bimba di 4 anni sparita viene ritrovata dai Carabinieri ai quali chiede di essere riaccompagnata a casa a bordo della loro “gazzella”

Una bambina di appena 4 anni ha voluto viaggiare sulla “gazzella” per andare a riabbracciare i genitori. La bambina, che si era persa a Castelcovati in provincia di Brescia, è stata ritrovata dai Carabinieri. La mamma nelle prime ore del pomeriggio aveva chiamato il 112 in lacrime perché dal cortile di casa era sparita la piccola di 4 anni. La signora, in stato di forte agitazione, aveva spiegato ai Carabinieri della Compagnia di Chiari che la figlia stava giocando insieme ad un gruppetto di bambine finché non era svanita nel nulla.

Con gli altri genitori, la mamma e il papà della piccola l’avevano cercata per circa mezz’ora senza risultati tra la casa e il cortile. Un tempo che era parso senza dubbio infinito. In pochi minuti dalla chiamata è subito intervenuta sul posto una pattuglia della Radiomobile. Iniziate le ricerche, i militari hanno perlustrato le vie, i parchi, il paese intero finché non l’hanno trovata.

Come ha raccontato il brigadiere della Radiomobile che è intervenuto, la bambina era da sola, guardava altri bambini che giocavano in lontananza. Attirata probabilmente dal vociare, si era spinta fino ad un parco giochi vicino casa. I Carabinieri l’hanno riconosciuta grazie alla descrizione che la madre aveva fatto della t-shirt indossata dalla figlia, con un inconfondibile pupazzo-peluche in risalto. Il brigadiere a quel punto si è avvicinato e le ha chiesto il nome.

Era proprio lei. I genitori sono corsi a prenderla, ma la piccola ha chiesto di essere riaccompagnata a casa dall’auto dei suoi salvatori. Il papà e la mamma erano in lacrime e sotto shock, così la bimba è stata riportata nella gazzella e, in braccio al brigadiere e al collega appuntato, ha fatto ritorno a casa sua.