Azzurra Cancelleri (M5S) su Superbonus 110%: “Approvato in commissione emendamento al Decreto Aiuti che consente di sbloccare i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese”

“Nella battaglia per la sopravvivenza del Superbonus 110% il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che si sta impegnando per evitare che imprese e cittadini vedano sfumare la possibilità di rendere le proprie case più ecologiche e sicure. Ieri in commissione, dopo un intenso lavoro, abbiamo portato a casa un importante risultato”.

Lo ha annunciato la deputata nazionale del M5S, la nissena Azzurra Cancelleri che ha comunicato l’avvenuta approvazione dell’emendamento, al Decreto Aiuti, che consente di sbloccare i crediti bloccati nei cassetti fiscali delle imprese. “La norma – ha spiegato – consente a banche e gruppi bancari di cedere il credito a soggetti correntisti che non rientrano nella definizione di “consumatori” o “utenti”, dando la possibilità di circolazione ad esempio nei confronti delle imprese. Un atto dovuto alle imprese e a tutti i lavoratori che al momento erano stati messi in ginocchio. Bisogna fare di più e avere più coraggio soprattutto sulla questione delle responsabilità correlata ai crediti ceduti che, come avevamo chiesto noi, non cada sul cessionario”.

La deputata nissena ha poi assicurato: “Su questo continueremo a batterci presentando un Ordine del Giorno in sede di votazione del Decreto Aiuti. Dobbiamo garantire la sopravvivenza di un settore fondamentale per l’economia dell’intero Paese e del futuro di centinaia di migliaia di famiglie”.