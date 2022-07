Associazione Teologica italiana per lo studio della Morale, il nisseno Padre Alessandro Rovello eletto segretario nazionale

Padre Alessandro Rovello è stato eletto Segretario nazionale dell’Associazione dei Teologi Moralisti con il 90% dei voti, al Congresso nazionale dell’ATISM (Associazione Teologica italiana per lo studio della Morale) che si è svolto a Napoli, dal 4 al 7 luglio.

Il tema del congresso, di particolare attualità “Il fascino (in)discreto del denaro: itinerari interdisciplinari per un’etica economico-finanziaria”, delinea una presenza del dibattito dei teologi che si occupano di morale fortemente radicata nei temi cruciali della vita sociale, nella quale i principi si incarnano in una prassi esistenziale coerente, capace di coniugare il magistero della Chiesa e le dinamiche che segnano la vita delle persone e delle comunità. In un mondo in cui l’economia sembra avere fagocitato tutti gli aspetti della vita sociale, sovrastando la politica e imponendo le leggi del mercato in tutti gli ambiti, la riflessione dei teologi ha puntato a ridefinirne l’autoreferenzialità in una cornice di valori morali che possono e devono qualificarne gli indirizzi.

Quattro giorni di dibattito particolarmente intenso e qualificato, che ha visto alternarsi tra i relatori economisti e studiosi delle diverse università italiane, statali e ecclesiastiche, che hanno inquadrato lo sviluppo dell’economia e della finanza nelle loro implicazioni morali: la sfida della povertà nel mondo dell’economia globalizzata, l’Economy of Francesco, il rapporto tra cattolicesimo ed economia (nel confronto con il calvinismo ed il confucianesimo), il tema della interdisciplinarità tra scienze economiche, scienze umane, filosofia e teologia e le nuove prospettive del rapporto tra etica ed economia come nuovo capitolo della teologia morale e sociale.

Da sinistra: don Pierdavide Guenzi (presidente),

Don Michele Mazzeo (delegato sud), Dott. Salvino Leone (vicepresidente)

Don Alessandro Rovello (segretario)

Dott. Gaia De Vecchi (delegata nord)

Dott. Pietro Cognato (delegato Sicilia)

Al termine dei lavori l’elezione dei nuovi organismi dirigenti: confermati il Presidente uscente (don Pierdavide Guenzi) ed il Vice (Prof. Salvino Leone), rinnovato invece il Segretario nazionale, con la scelta di Padre Alessandro Rovello, eletto con il 90% dei consensi, pur non essendo l’unico candidato.

Padre Rovello, nisseno, dottorato in Filosofia Morale e specializzazione in Bioetica, è Direttore dell’Ufficio Diocesano Cultura, Scuola, Università e Comunicazioni Sociali, giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano, docente di Teologia Morale Fondamentale e Teologia Morale Religiosa e Sacramentale presso l’Istituto Teologico “Guttadauro” e parroco di S. Domenico a Caltanissetta, ha al suo attivo diverse pubblicazioni: “La morale e i movimenti ecclesiali” (Dehoniane 2013), “Legalità ed etica pubblica” (Cittadella 2015), e diversi saggi ed articoli su riviste specializzate.