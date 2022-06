Italia, arrestato per spaccio: nascondeva la droga dentro il braccio finto.

Stava guidando con un braccio finto, dentro il quale aveva nascosto la droga: circostanza non sfuggita ai carabinieri di Verona. Lo scorso lunedì, nel quartiere di Borgo Roma, i carabinieri hanno infatti arrestato un uomo per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio”. Diversi sono stati i veicoli e le persone controllate, fino a quando è stata la volta d un uomo, cittadino italiano, già gravato da diversi precedenti in materia di sostanze stupefacenti.eADV

Lo stato di agitazione che lo ha colto quando ha compreso che sarebbe stato sottoposto a un accurato controllo di polizia lo ha tradito e ha messo in allarme i militari. Ad attirare ulteriormente la loro attenzione è stato in particolare il fatto che l’uomo, nonostante fosse al volante della propria autovettura, sembrava non muovere affatto il suo braccio sinistro, scoperto solo dopo essere un braccio artificiale.

E l’intuizione dei carabinieri si è rivelata di quelle giuste poiché, sottoposto a perquisizione personale, proprio all’interno della protesi sono stati recuperati, ben occultati, circa 5 grammi di hashish. Considerati i precedenti penali, i carabinieri hanno poi esteso le ricerche di sostanze stupefacenti anche presso l’abitazione del fermato, riuscendo a recuperare, oltre un altro piccolo quantitativo della medesima sostanza, circa 11 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario da taglio e confezionamento della droga, nonché una somma in contanti pari a 1065 euro, considerate provento di pregresse attività di spaccio.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, comparso dinanzi al Giudice per il rito direttissimo che ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la misura dell’obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria.