Italia, 12enne muore schiacciato dal muletto che stava guidando

Nel primo giorno di vacanza finita la scuola, e’ morto a 12 anni schiacciato dal muletto dell’azienda agricola di famiglia che stava guidando per gioco. E’ successo ieri attorno all’ora di pranzo nell’azienda agricola di famiglia a Sant’Andrea in Bagnolo, nelle campagne cesenati.

Il bambino di origine rumena, secondo quanto riporta la stampa locale, e’ salito sul mezzo da solo, pur sapendo che non doveva toccarlo: alcuni percorsi metri su una stradina ghiaiosa, nei pressi di un fosso, il muletto si e’ ribaltato ed ha schiacciato la vittima. I familiari hanno dato subito l’allarme, ma per il ragazzo non c’e’ stato nulla da fare.