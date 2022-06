Elezioni, Musumeci: «La Regione non ha potere sostitutivo su Corti d’appello o sindaci»

«Dispiace contraddire il ministro dell’Interno, ma la Regione Siciliana, pur avendo competenza legislativa esclusiva in materia elettorale degli Enti locali, non ha il potere di sostituirsi alle Corti d’appello o ai Comuni per la surroga dei presidenti di seggio dimissionari. Altrimenti lo avrebbe fatto, con immediatezza, al sorgere delle prime defezioni».

Lo precisa il presidente della Regione Nello Musumeci, in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera, sui ritardi nell’insediamento di decine di Sezioni elettorali al Comune di Palermo.