Elezioni, l’ex M5s Giarrusso ‘bastona’ i pentastellati: “Totale bocciatura, farlocco il nuovo corso di Conte”

“I problemi che inascoltato denuncio da mesi si sono rivelati in tutta la loro potenza: Conte ha preferito diffamare me e farsi i selfie, io ho lavorato e lavorerò per i cittadini. Mi pare che i dati di Palermo, dove pure gli arresti nella destra avrebbero dovuto aiutare il Movimento, la dicano lunga. Se poi vediamo i dati di Padova e altre importanti città italiane, mi pare che la risposta, la totale bocciatura a questo farlocco nuovo corso, siano stati gli italiani a darla, non io”.

Lo dice all’Adnkronos l’europarlamentare Dino Giarrusso, ex esponente del M5S, commentando i primi risultati delle amministrative. “Da Messina mi auguro possa partire una rivoluzione per tutta la Sicilia, che ha bisogno di lavoro, di soldi europei, rispetto della legalità e aiuto per ripartire, non di seducenti messe in piega, chiacchiere e parentopoli nascoste. Aspettiamo i risultati definitivi e poi già da stanotte ricominciamo a lavorare, perché con il lavoro si può migliorare la Sicilia e l’Italia intera, con le chiacchiere si possono ottenere solo like sui social e qualche titolo di giornale”, conclude l’ex ‘Iena’ con riferimento alle prossime elezioni regionali.