Carburanti: ancora rialzi per benzina, self a 2.018 euro a litro

Ancora rialzi per la benzina , sempre sopra il muro dei 2 euro al litro. Secondo l’elaborazione di Quotidiano energia sui dati comunicati dai gestori all’osserva-prezzi del ministero dello Sviluppo economico – con aggiornamento alle 8 del 9 giugno – il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 2.018 euro al litro, con i diversi marchi che viaggiano in una forbice compresa tra 2.010 e 2.038 euro al litro; mentre il prezzo medio praticato sul diesel self arriva a 1.939 euro al litro, con i valori delle diverse compagnie compresi tra 1.938 e 1.953 euro al litro.

La benzina è quindi ormai sopra i 2 euro al litro; si salva di poco il diesel in modalità fai-da-te. Per quanto riguarda il servito, per la benzinail prezzo medio praticato aumenta a 2.144 euro al litro (la forbice degli impianti ha prezzi medi praticati compresi tra 2.097 e 2.224 euro al litro). La media del diesel servito arriva a 2.072 euro al litro (i valori delle compagnie viaggiano con prezzi medi compresi tra 2.025 e 2.144 euro al litro). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,836 a 0,850 euro al litro. Il prezzo medio del metano è compreso tra 1.717 e 1.900.