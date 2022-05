Sicurezza stradale, delegazione del Nisseno partecipa alla manifestazione a Roma

Associazioni, Fondazioni, movimenti, familiari di vittime di violenza stradale, utenti della strada parteciperanno il 21 maggio alla manifestazione nazionale a Roma e in altre città italiane per richiamare l’attenzione di cittadini, istituzioni e media sulla strage stradale.

Una guerra quotidiana e ignorata che continua a uccidere e a ferire nell’indifferenza generale.

Sono tragedie e dolore evitabili e serve il massimo impegno di tutti per diffondere una nuova cultura stradale che tuteli l’incolumità delle persone, il rispetto dell’ambiente, la vivibilità delle città. Una cultura in cui prevenzione e mobilità sostenibile siano finalmente priorità.

Dall’ultima manifestazione nazionale a Roma del febbraio 2020 abbiamo dovuto contare altre 4000 vittime e migliaia di feriti gravi e invalidi permanenti. Torniamo perciò a manifestare a Roma e in altre città italiane del nord, centro e sud perché non vogliamo rassegnarci a questa triste realtà e vogliamo ancora sperare nel cambiamento, sempre più necessario e urgente. E anche possibile, come ci dimostrano i progressi significativi in molti Paesi europei.

E’ in fase di organizzazione anche una manifestazione che si terrà direttamente nella città di Gela per dare maggiore eco e spessore all’iniziativa nazionale.