Sicilia, Musumeci ringrazia Meloni per sostegno verso sua ricandidatura

– “Grazie Giorgia!”. Così in post nella sua pagina Facebook il presidente della Regione SICILIAna, Nello Musumeci, ringrazia la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che parlando di lui ha detto: “Si stabiliscono delle regole che valgono per tutti. Significa, per esempio, che un governatore uscente di centrodestra capace, come Nello Musumeci, che intende ricandidarsi, non si manda a casa per fare un dispetto a qualcuno perché magari è troppo vicino o troppo amico di Fratelli d’Italia. Ma non per Fratelli d’Italia – ha sottolineato la Meloni – per i cittadini SICILIAni che hanno creduto in lui e che non meritano di rivedere la Sicilia consegnata al malgoverno della sinistra”.