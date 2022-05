San Cataldo, Gaetano Giammusso (3 colombe): “Sindaco Comparato se non sei all’altezza del ruolo, dimettiti”

SAN CATALDO – Non lesina affondi dialettici nei confronti del sindaco Gioacchino Comparato, il coordinatore politico della lista “3 Colombe” Gaetano Giammusso: motivo del contendere le dichiarazioni del primo cittadino in questo articolo che stigmatizzava il comportamento dell’opposizione. Di seguito la nota inviata da Giammusso

A San Cataldo pare che Pirandello abbia fatto una visita dal passato facendo rivivere una delle sue ” novelle”. Si, pare proprio di sì.

Mi riferisco all’articolo uscito sul “Fatto Nisseno” per mano del Sindaco Comparato congiuntamente all’assessore Giarratano.

I suddetti si lamentano dell’opposizione in quanto ha disertato una riunione dei capigruppo inerente la raccolta rifiuti. Lamentandosi altresì di scarsa collaborazione da parte della minoranza, dimenticandosi che grazie alla minoranza si è potuto eleggere il Presidente del Consiglio.

Vorrei ricordare inoltre sia al Sindaco che all’assessore che le competenze e la gestione del servizio rifiuti è esclusiva responsabilità dell’amministrazione.

Ma mi chiedo se i mali di San Cataldo sono attribuiti a chi ha perso le elezione? Va finire che chi dovrebbe amministrare è la

minoranza! Scusatemi ma non ho capito il senso di questo articolo.

Forse sono limitato.

Scaricare le responsabilità all’opposizione mi sembra quanto meno ridicolo e pretestuoso. Se non siete all’altezza del ruolo per il quale siete stati eletti dimettevi!

Il coordinatore politico della lista “3 Colombe” Gaetano Giammusso