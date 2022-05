San Cataldo, Rifiuti. Comparato e Giarratano: opposizione diserta conferenza capigruppo su tema fondamentale per la nostra cittadinanza

“L’opposizione parla tanto sui social, ma poi diserta la conferenza dei Capigruppo, ad eccezione di un solo consigliere. Nelle scorse settimane, i capigruppo in consiglio comunale, rappresentanti liste civiche e di partito della minoranza, hanno deciso senza preavviso di non partecipare all’incontro che ha avuto come tema principale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati. La mancata partecipazione alla conferenza dei capigruppo con un tema così importante per tutta la nostra comunità, è un atto irresponsabile che conferma un’impostazione ormai consolidata, strumentale e politica”.

Così, in una nota congiunta, il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato e l’assessore all’Ambiente Michele Giarratano. “L’essersi sottratti al confronto – continuano – non può non far pensare ad un certo imbarazzo nel farsi carico di scelte esclusive e non condivise. Non possiamo però accettare stravolgimenti come quelli che vediamo oggi, che calpestano il lavoro fatto. Indubbiamente, i consiglieri hanno perso una buona occasione per manifestare quella compattezza e quello spirito di collaborazione tanto sbandierati.

Abbiamo quindi dovuto prendere atto che nonostante i grandi proclami e la paventata voglia di giustizia, quando poi c’è da partecipare alle riunioni formali all’interno delle istituzioni nessuno si presenta”. “Invece che parlare tramite social e fomentare spesso polemiche inutili e dannose, solamente allo scopo di confondere le acque e creare un clima di falso allarmismo, sarebbe stato opportuno che i membri della minoranza, con un atto di coraggio, partecipassero alla conferenza dei capigruppo con idee chiare e proposte costruttive” concludono Comparato e Giarratano.