Meloni chiede regole e orgoglio centrodestra. O FdI fara’ da sola

“Vi rendete conto di quanto siete lunari? Vi rendete conto che vi rendete ridicoli: lo dico anche per la vostra responsabilita’?”, attacca i cronisti Meloni, che e’ salita sul palco sventolando una bandiera tricolore. “Cercavate di rinchiuderci in un recinto. Mentre voi vi raccontavate questa favoletta, noi costruivamo un grande partito che recinti non ne ha”. “Non lo sopportate perche’ su questo palco c’e’ una donna, mentre la sinistra si riempie la bocca di uguaglianza”, sostiene, “continuate a raccontarvi le vostre favolette, mentre noi facciamo la storia”. Il resto del discorso e’ incentrato sui punti del programma presentato nei giorni scorsi, la proposta del’istituzione del ministero del Mare, del liceo per il ‘made in Italy’, il blocco navale contro i flussi migratori incontrollati dal ministro Lamorgese “detta Caronte”, la proposta di render l’utero in affitto reato universale, l’autonomia nell’approvvigionamento energetico. Dopo la giornata di interventi dei ‘professori’, tra gli altri, Giulio Tremonti, Marcello Pera, Luca Ricolfi, la conclusione della conferenza e’ affidata ai “lavoratori non tutelati”, nella ricorrenza del primo maggio. Il concerto diretto da Beatrice Venezi fa da cornice agli interventi di rappresentanti delle partite Iva, imprenditori, operai, e delle categorie danneggiate dalle chiusure per Covid come cuochi, ristoratori, balneari e proprietari di locali da ballo. Meloni incassa anche il sostegno del premier ceco Petr Fiala e di quello polacco Mateusz Morawiecki. “Il congresso di Fratelli d’Italia e’ un raggio di speranza”, dice Morawiecki, “l’Italia ha bisogno del vostro successo, e l’Europa conta su di voi”. Poco dopo, Ignazio La Russa legge un messaggio in cui il presidente della comunita’ ebraica milanese Walker Meghnagi riferisce di “seguire con attenzione l’evoluzione della destra politica italiana che mai ha mancato di schierarsi con Israele in politica estera e che e’ in prima fila nella condanna dell’Olocausto e delle orrende leggi razziali, la piu’ grande tragedia” la Shoah. Mentre Meloni parla, Matteo Salvini, che non si e’ presentato alla convention come inveca aveva annunciato, affida a Twitter il suo impegno su un centrodestra unito. “Il centrodestra, unito da un’idea di Italia fondata sul lavoro, sulla liberta’, sul merito, sulla crescita, sulla sicurezza, sull’autonomia e sulla famiglia, vincera’ per i prossimi trent’anni”, sostiene il segretario della Lega.