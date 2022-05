Italia, Macerata: lancia la figlia di 4 anni dalla finestra, fermata madre per commesso omicidio

E’ stata sottoposta a fermo di indiziato di delitto, per l’accusa di commesso omicidio, la 40enne di origine indiana che, dopo essersi chiusa in camera con la figlioletta di 4 anni, l’ dovrebbe gettata da una finestra dal terzo piano dello stabile in via Foscolo a Macerata.

La misura e’ scattata dopo le indagini dalla polizia anche in base a testimonianze. La 40enne, che ha tentato il suicidio, secondo gli inquirenti, avrebbe agito per il timore del tutto immaginario e infondato, che il papa’ della bimba si recasse in India con la figlia ora ricoverata ad Ancona in “prognosi riservata e condizioni stazionarie”.

La polizia – le Volanti e poi Squadra Mobile e Scientifica – era intervenuta nel primo pomeriggio di ieri dopo una chiamata al numero unico di, in quanto la donna di origini indiane aveva tentato il suicidio, provando anche a lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui abitava, senza riuscirci. All’arrivo dei poliziotti, la 40enne era stata trasportata in ospedale mentre la figlia minore di lei era stata trovata ancora viva, a terra, sul marciapiede sotto la finestra della camera, trasportata in eliambulanza all’Ospedale di Torrette di Ancona e poi trasferita al materno infantile “Salesi”, sempre nel capoluogo regionale.

Grazie al sopralluogo della Scientifica, sono state rinvenute e repertate tracce ematiche e il resto dello stato dei luoghi. Le indagini della Mobile diretta dal commissario Capo Matteo Luconi, coordinate dal pm Stefania Ciccioli, si erano concentrati subito madre della minore, con l’assunzione di informazioni da tutti i testimonianze presenti, inclusi il marito della donna e la coppia di indiani che vive nello stesso appartamento.

Dalle testimonianze raccolte, secondo gli investigatori, e’ emerso un quadro indiziario chiaro, che giustifica il provvedimento di fermo adottato dai poliziotti a carico della madre della minore e accolto dalla Procura vista della convalida.