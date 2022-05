Italia, Lady Biker muore per un malore: il marito si suicida alla vigilia del funerale

Non ha retto alla scomparsa improvvisa della sua compagna per una vita e, alla vigilia dei funerali di lei, si è suicidato in un cantiere in provincia di Treviso.

In tasca un biglietto con le motivazioni. Si è conclusa così tragicamente la storia d’amore, che durava 26 anni, tra Luca Simionato, 54 anni, e Giovanna Vanin, 55, detta JoJo, coppia di biker molto nota nel mondo degli appassionati delle moto Harley-Davidson.

“Si è accasciata su di me e non si è più svegliata”, così l’uomo aveva raccontato in lacrime la morte della donna, conosciuta come la Lady Biker degli harleysti della Marca, come riferisce Il Gazzettino. Per Giovanna Vanin era stato fatale un arresto cardiaco, seguito da un edema cerebrale e qualche giorno di coma prima del decesso. Poi la decisione di lui di farla finita, alla vigilia delle esequie. E Quinto di Treviso, la città in cui la coppia viveva e lavorava, ora è sotto shock.

“Erano affiatatissimi: lei vivace, determinata, una forza della natura. Lui amabile, sorridente, che apriva a tutti le porte della sua officina, punto di riferimento per il mondo degli appassionati di Harley-Davidson”, raccontano sempre a Il Gazzettino amici e famigliari, che si preparano a un improvviso doppio addio.