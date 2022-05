Italia, ha un malore mentre spinge il passeggino con la figlia: papà muore a 42 anni

Un uomo di 42 anni, Alessio Gamba, ha avuto un malore e si è accasciato a terra mentre spingeva il passeggino nel quale la figlia di 7 mesi dormiva.

È accaduto martedì a Gavardo, nel Bresciano. Il personale di una farmacia ha rianimato l’uomo fino all’arrivo dei soccorsi. Il 42enne è stato prima trasferito nel vicino ospedale di Gavardo e poi elitrasportato agli Spedali Civili di Brescia, dove, poche ore dopo, è deceduto.

Quando ha avuto il malore, Gamba era appena uscito da una farmacia del centro. “Ci aveva detto di non sentirsi poco bene, ma mai avremmo pensato stesse per succedere una cosa del genere. L’abbiamo visto allontanarsi, ma tempo pochi minuti e due signore sono entrate chiedendo aiuto. Abbiamo chiamato il 112 e poi ci siamo alternati (erano in tre, ndr) nel praticare il massaggio cardiaco, seguendo alla lettera le indicazioni che ci venivano date al telefono dalla centrale operativa”, hanno raccontato le farmaciste intervenute per soccorrerlo a Bresciaoggi.

La piccola sta bene. I carabinieri si sono presi cura di lei durante i soccorsi e in attesa che la madre venisse rintracciata. Secondo quanto riporta Prima Brescia, dai rilievi dei carabinieri di Gavardo e dalle cartelle cliniche dell’ospedale è emerso che l’uomo avrebbe avuto un infarto. Motivo per il quale non è stato predisposto nessun accertamento medico-legale. I funerali si svolgeranno venerdì 13 maggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Bedizzole (Brescia), suo paese d’origine.