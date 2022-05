INAIL: Concorso nazionale per le imprese, professionisti ed enti pubblici per le “Archivio delle buone pratiche per le salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili”

L’Istituto, nell’ambito del Piano nazionale di prevenzione in edilizia, quale parte integrante del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, ha promosso, congiuntamente al Coordinamento tecnico interregionale salute e sicurezza sul lavoro e in collaborazione con il Consiglio nazionale degli Ingegneri e la Rete delle professioni tecniche, la prima edizione del concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per le salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili”, rivolto alle imprese del settore, ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri ed agli enti pubblici. La diffusione delle buone pratiche, soprattutto in un settore ad elevata incidenza infortunistica quale quello delle costruzioni, assume sempre più un ruolo strategico per la diffusione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro e può contribuire in modo significativo all’abbattimento degli infortuni e delle malattie professionali.

Nel corso dell’evento, organizzato in presenza e in modalità webinar, su piattaforma Teams Live Events e trasmesso in streaming, con collegamento dall’Auditorium della Sede centrale di P.le Pastore il giorno 18 maggio p.v., vedrà la partecipazione congiunta dei vertici dell’Istituto con l’apertura del Presidente Franco Bettoni, dell’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, e del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Coordinatore della Rete delle Professioni tecniche Armando Zambrano. Successivamente alla presentazione del Concorso Nazionale archivio buone pratiche, seguirà una tavola rotonda, moderata dalla scrivente, alla quale parteciperanno il Direttore capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro Bruno Giordano, il Presidente e il Classificazione: D.C.

Auditorium Inail, 18 maggio 2022 Giornata di premiazione della prima edizione del Concorso nazionale "Archivio delle buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili" 2022 vice presidente Formedil Orlando Saibene e Francesco Sannino, Maria Giuseppina Lecce della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, il Consigliere di amministrazione dell'Istituto Cesare Damiano, il Consigliere giuridico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Pasqualino Albi e Nicoletta Cornaggia, Coordinatrice del Gruppo Tecnico interregionale SSL

Seguirà un breve presentazione delle tre buone pratiche classificate al primo posto per ciascun settore da parte dei diretti interessati e la premiazione con la consegna delle targhe ai sette vincitori del concorso. Concluderà i lavori il Diretttore generale dell’Istituto, Andrea Tardiola.

Si fa presente che i Direttori centrali, i Responsabili dei Dipartimenti e delle Consulenze centrali e il Direttore regionale Lazio potranno partecipare in presenza presso l’Auditorium.