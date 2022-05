Covid, Gimbe: scendono i nuovi casi e i ricoveri ma resta fondamentale il rispetto delle regole

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 27 aprile-3 maggio, una diminuzione dei nuovi casi che scendono sotto quota 395 mila. Solo 5 le Province con incidenza sopra 1.000 casi per 100.000 abitanti. In discesa gli indicatori ospedalieri e i decessi.

Invariate le percentuali di chi ha completato il ciclo vaccinale (86,5%). 6,89 milioni i non vaccinati di cui 2,79 milioni di guariti protetti solo temporaneamente. 8,32 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la terza dose di cui 5,65 milioni d guariti che non possono riceverla nell’immediato.

Nette differenze regionali nei tassi di copertura per le quarte dosi agli immunocompromessi e somministrazioni al ralenti per over 80, fragili e ospiti RSA.

Circolazione del virus elevata e ampiamente sottostimata: fondamentale continuare ad utilizzare le mascherine al chiuso.