Cannabis terapeutica, al CEFPAS di Caltanissetta iscrizioni aperte al corso online per medici su corretto uso e prescrizione

Sviluppare le conoscenze dei medici di medicina generale attraverso una formazione appropriata sulle proprietà, sugli effetti collaterali della cannabis e il suo corretto uso, al fine di uniformare su tutto il territorio regionale le procedure relative all’utilizzo dei preparati a base di cannabinoidi.

Con questi obiettivi, il CEFPAS (Centro per la formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario, ente strumentale della Regione Siciliana) organizza il corso online su “Uso terapeutico, preparazione, prescrizione ed erogazione dei preparati a base di cannabinoidi” destinato a 50 medici di medicina generale del Servizio sanitario regionale e nazionale.

Il percorso è articolato in tre moduli formativi erogati in modalità Fad sincrona sulla piattaforma digitale del CEFPAS (elearning.cefpas.it) e si svolgerà nei giorni 26 e 28 maggio, 9 e 11 giugno, 22 e 24 settembre e 6, 8 e 13 ottobre 2022 per complessive 32 ore. La partecipazione al corso è gratuita per i medici di medicina generale del Servizio Sanitario Regionale.

Il percorso permetterà ai partecipanti di acquisire conoscenze sulla pianta della cannabis, sulla correlazione tra effetto dei preparati terapeutici a base di cannabis e i fattori genetici ereditari e sull’uso clinico degli estratti di cannabis usati a scopo terapeutico nelle patologie dove trovano indicazione le terapie con cannabinoidi. È previsto l’accreditamento ECM per la figura professionale di medico chirurgo. Già nei mesi scorsi il CEFPAS ha inserito un modulo sulla cannabis medica nel programma di studi del secondo anno del corso di Medicina Generale per il triennio 2019-2022.

Gli interessati al corso possono consultare la sezione del sito del CEFPAS “Offerta Formativa / Corsi di formazione in scienze cliniche e professioni sanitarie” e iscriversi collegandosi tramite il portale formazione del Centro (www.formazione.cefpas.it).