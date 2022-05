Caltanissetta, policlinico. Giancarlo Cancelleri ‘attacca’ l’assessore regionale Razza: “Non c’è limite alle promesse elettorali”

CALTANISSETTA – Sanità, policlinico diffuso e … non, campagna elettorale, assemblea cittadina: un mix di elementi, variegati e multiformi, che hanno generato la roboante dichiarazione del sottosegretario Giancarlo Cancelleri (M5s) contro l’assessore regionale Ruggero Razza.

Riavvolgiamo il nastro. Lunedì 2 maggio, al teatro Margherita di Caltanissetta, si è tenuta un’assemblea cittadina (organizzata da due nisseni, Rita Capraro e Sergio Cirlinci) sul celebre Policlinico Diffuso, da settimane oggetto del contendere tra il capoluogo nisseno ed Enna. Nonostante i molti inviti… inviati, pochi i politici (di vario genere) presenti: il Sottosegretario On. Giancarlo Cancelleri , Onorevole Dedalo Pignatone, Onorevole Azzurra Cancelleri, Deputato Regionale Ketty Damante, Deputato Regionale Nuccio Di Paola. Rappresentante Giovani democratici, il Presidente del consiglio comunale Giovanni Magrì, la consigliera comunale Annalisa Petitto, il consigliere comunale Toti Petrantoni, il Sindaco di San Cataldo e per il circolo Faletra (PD) Carlo Vagginelli.

Cancelleri, al termine dell’evento con un post su facebook, ha aperto il fuoco dialettico su Razza e le ‘promesse elettorali’: “Questo pomeriggio ho partecipato all’Assemblea cittadina “Policlinico” che si è tenuta presso il teatro Margherita di Caltanissetta. Erano presenti tanti cittadini che hanno a cuore le sorti ed il futuro del nostro territorio. Hanno partecipato professionisti, operatori del settore sanitario e le istituzioni locali. Era assente l’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza che ormai ci ha abituato a queste mancanze.

Da uomo di governo e cittadino siciliano sono intervenuto per chiarire alcuni aspetti sul tema in oggetto di dibattito: la promessa, da parte del governo Musumeci, di un “Policlinico diffuso”. Credetemi, ancora oggi, dopo aver letto e sentito varie dichiarazioni, non ho ancora capito cosa voglia dire “Policlinico diffuso”.Volete sapere invece che cosa penso? A pochi mesi dalle elezioni regionali é ridicolo che qualcuno voglia cambiare la sanità quando per anni ha avuto la presunzione di indirizzare le maggiori attività in materia sanitaria solo su alcuni centri, iniziative tra l’altro mal riuscite, svuotando di fatto gran parte dei territori dai servizi sanitari preesistenti.

Ho anche riflettuto, per non voler sempre pensare male che, probabilmente, volevano in qualche modo emulare una nostra legge fatta nel 2014. La legge regionale per gli alberghi diffusi che aveva l’obiettivo di dare a tutti i territori la possibilità di usare immobili che, insieme, creassero una struttura alberghiera; oggi forse si vuole creare un policlinico diffuso nel senso di creare un ramo sanitario in ogni territorio per accontentare tutti?

Ma seriamente pensano di poter prendere per i fondelli i siciliani? Non facciamoci ingannare da assurde promesse elettorali che non stanno né in cielo né in terra! Anche perché già da diversi mesi e nei prossimi che verranno, assisteremo ad ogni tipo di promessa. Ai Siciliani serve una politica sanitaria pronta a garantire servizi, quelli che ad oggi non sono stati ancora garantiti ai cittadini”.