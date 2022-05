Caltanissetta, Parcheggio in centro storico. Approvate nuove agevolazioni e tariffe

Parcheggiare in centro storico, un dilemma che ha sempre avvolto i Nisseni alla ricerca di una sosta “comoda”. Un problema che interessa residenti, commercianti e potenziali clienti di una zona da troppo tempo abbandonata.

Il Consiglio comunale, durante l’ultimo incontro, ha votato all’unanimità dei presenti la modifica del regolamento per i permessi per la sosta dei veicoli. La precedente delibera risale al marzo del 2017 e, rispetto a quella attuale, dovrebbe presentare sostanziali modifiche.

Saranno previste, infatti, delle agevolazioni per alcune categorie. Tra queste i residenti, i titolari e i dipendentidi attività commerciali che si trovano nel centro storico, studenti universitari, professionisti, dipendenti pubblici e privati.

Le aree interessate sarano quelle per la sosta nel parcheggio di via Medaglie d’Oro, piazza Marconi, piazza Mercato Grazia e tutte le strisce blu del circondario comprendendo tutte le fasce orarie di riferimento (diurno, notturno o giornaliero) ed eventuali abbonamenti.

L’auspicio, ovviamente, è quello di poter avere, oltre a quelli necessari per le categorie sopra indicate, dei posti liberi – ovviamente a pagamento – per tutti i utenti, clienti o semplici cittadini che hanno necessità o voglia di scendere in centro storico per commissioni o una semplice passeggiata.

Le tariffe sono ancora da definire con il nuovo gestore che subentrerà ma l’amministrazione Gambino ha già fatto sapere di voler mantenere inalterata la situazione e che non dovrebbero esserci modifiche in eccesso.