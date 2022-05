Caltanissetta, palazzo Moncada inaccessibile ai disabili. Interrogazione di Petrantoni e Bruzzaniti

I Consiglieri Comunali Salvatore Petrantoni e Gianluca Bruzzaniti hanno presentato un’interrogazione consiliare per conoscere per quali ragioni a distanza di anni il Palazzo Monada risulta inaccessibile ai disabili.

I due consiglieri hanno ricordato che nel tempo sono state presentate segnalazioni, interrogazioni consiliari ai quali sono seguiti impegni pubblici presi dall’amministrazione cittadina e in particolare dal Sindaco Roberto Gambino, dal suo Assessore e dalla sua Giunta comunale ma la situazione non è ancora cambiata.

“Nel lontano 2015 il Consiglio Comunale di Caltanissetta ha votato un atto di indirizzo, riguardante esplicitamente il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, (PEBA) che vedeva come proponenti proprio i Consiglieri del movimento 5 stelle, e che oggi il Consigliere Magrì, primo firmatario, è anche Presidente del Consiglio Comunale; il Consiglio Comunale di Caltanissetta nel 2021 ha votato una mozione che introduce la figura del garante della disabilità; il Consiglio Comunale di Caltanissetta nel 2021 ha votato una mozione che introduce la figura del Disability Manager”.

Eppure ancora sussistono criticità che impediscono di risolvere il problema per “evitare ennesime mortificazioni ai soggetti interessati e all’intera collettività nissena, che per colpa di qualcuno, sembra rimanere una comunità socialmente e culturalmente mediocre e insensibile”,

“Palazzo Moncada – hanno concluso – è un luogo storico, di assoluta bellezza e prestigio per la citt dove à si continuano ad organizzare mostre ed eventi non curanti delle disabilità di alcuni concittadini e visitatori, visto il ripetersi dell’incresciosa problematica che nega l’accesso a chi si muove in carrozzina”.

Bruzzaniti e Petrantoni chiedono un immediato intervento per risolvere la questione in considerazione anche del fatto che nel programma elettorale con il quale si è presentato il Sindaco alla città c’era anche l’abbattimento delle barriere architettoniche.