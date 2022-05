Caltanissetta, Direttore Trobia interviene sul blocco delle sale operatorie del S.Elia: “un guasto tecnico immediatamente gestito”

La VI Commissione Consiliare Permanente di Caltanissetta, lo scorso 17 maggio, ha incontrato il Direttore del Presidio ospedaliero S.Elia Benedetto Trobia per chiarire la situazione del blocco operatorio avvenuto la scorsa settimana.

Erano presenti alla riunione la Presidentessa Matilde Falcone e i consiglieri Scalia, Giarratana, Visconti, Bruzzaniti, Adornetto, Di Dio, Caruso, D’Oro e Faraci.

Non erano presenti – ma con giustificazione – i consiglieri Petitto e Mazza.

La Presidentessa della Commissione Sanità ha manifestato la preoccupazione dei cittadini nisseni in merito alla chiusura del blocco operatorio dell’ospedale S. Elia, in seguito al temporale della scorsa settimana che ha provocato una sovrapressione delle acque nei tombini favorendo la fuori uscita delle acque nere e delle acque bianche nei bagni del blocco operatorio.

Allarmismo dei cittadini – ha sottolineato Falcone – fomentato da una una mail inviata dalla dottoressa Grimaldi, Dirigente medico di Presidio, lla centrale operativa del 118 con la quale disponeva la sospensione del trasporto al S.Elia dei pazienti bisognevoli d’intervento.

Matilde Falcone ha chiesto se in passato siano mai avvenuti allagamenti simili nei locali antistanti le sale operatorie.

Un fatto, quello dell’allagamento, che il dottore Trobia ha sottolineato non essere mai avvenuto e che, al contrario, sia stata una misura preventiva di “buona sanità perché dopo l’allagamento dei bagni antistanti il blocco operatorio, è stata sospesa l’attività nelle sale operatorie per garantire il bene dei pazienti e per risolvere definitivamente il problema da un punto di vista tecnico: “ Si sarebbe potuta effettuare solo la pulizia e la sanificazione dei locali e riaprire le sale operatorie il giorno dopo, ma invece è stato chiesto l’intervento di tecnici esperti che è stato alquanto tempestivo.

Nell’arco di 7 giorni sembra essere tutto risolto: da un punto di vista meccanico tutto funziona perfettamente, la prima analisi microbiologica è andata bene, e adesso si attende il risultato della seconda che sarà effettuata nella serata di oggi per poter procedere alla riapertura dell’intero blocco operatorio. Ciò significa che al 99,9% da domani mattina si potrà procedere regolarmente allo svolgimento di tutti gli interventi dei pazienti ricoverati compresi quelli programmati”.

Un disservizio che Adornetto, Visconti e Di Dio attribuiscono non a un fatto di “Mala sanità” ma a un “problema tecnico” legato a un’impiantistica vetusta risalente ai principi costruttivi degli anni 70.

Un contrattempo, però, che i Consiglieri Bruzzaniti e Giarratana hanno definito inammissibili e a loro avviso “evitabile” con una costante verifica di tutti gli impianti e un crono – programma di controllo per tutti i presidi ospedalieri e non soltanto per quello del S.Elia. Misura che la Commissione inviterà caldamente a effettuare interagendo – se sarà necessario – direttamente con il Direttore Caltagirone.