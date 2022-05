Caltanissetta, acqua non potabile: divieto d’uso in alcune zone della città

Il Sindaco di Caltanissetta ha firmato un’ordinanza con decorrenza immediata, a scopi di profilassi, alle utenze che ricevono fornitura idrica da alcune condotte.

Nello specifico dalla condotta relativa ai punti di prelievo Caltanissetta 30, che rifornisce l’intera area via L. Monaco – Ospedale, la non potabilità dell’acqua per uso alimentare, limitandone l’uso per soli scopi domestici e civili.

I responsabili degli esercizi pubblici alimentari dovranno adottare le misure di autocontrollo, previste dal sistema HACCP e porre in essere ogni adempimento.

Di seguito, allegata, l’Ordinanza del Sindaco