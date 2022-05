Bersaglieri: intitolata la sezione di Raddusa a Daniela Angela Tosto. Presente la sezione di Caltanissetta

La Sezione Provinciale presieduta da Enzo Falzone e la Sezione di Caltanissetta (presieduta da Giovanni Ferrara) dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, domenica 8 maggio parteciperà all’intitolazione della Sezione di Raddusa (CT) alla Bers. Serg. Daniela Angela Tosto, deceduta per una grav malattia il 16 ottobre 2013.

E’ la prima volta che una Sezione dell’ANB viene intitolata ad una donna Bersagliere.

Nata a Catania il 30 giugno 1979, nel gennaio 2001 vince il concorso per entrare nelle Forze Armate. Motivata da un genuino desiderio di partecipare alle missioni di pace nel 2002, con il 18° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, è inserita nel contingente schierato nell’Operazione “Joint uardian” in Kosovo, proprio nell’area bombardata dall’uranio impoverito. Nel 2009 le viene diagnosticato un tumore particolarmente aggressivo: è quello che verrà in seguito riconosciuto come la sindrome dei Balcani. Il verdetto è inesorabile: dai tre, massimo sei mesi di vita!

Inizia così la sua odissea con la stessa forza d’animo e determinazione con cui ha affrontato la vita, senza mai perdere la fede in Dio e il sentimento terreno della speranza.

E’ difficile per tutti prepararsi al grande passo. Ma Daniela anche in questo è stata grande!

Nel 2012 si iscrive all’Università Lateranense di Roma al Corso di Filosofia e Teologia. Voleva sentirsi preparata all’incontro con quel Dio a cui stava per affidare la sua anima: un percorso di fede partecipata con il rigore della credente e la coscienza di non sentirsi vittima.

Alla cerimonia parteciperanno i vertici regionali dell’ANB e molte rappresentanze provenienti da tutt’Italia.

Nel pomeriggio la Fanfara dell’ANB di Caltanissetta parteciperà alla Festa della Madonna della strada a Guarre.