Agricoltura, Pignatone (M5s): “5 milioni per imprese previsti da fondo investimenti innovativi”

“A partire dal 23 maggio, le macro, piccole e medie imprese agricole potranno accedere al Fondo per gli investimenti innovativi, per il quale sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro. Si tratta di risorse importanti mirate a favorire l’innovazione tecnologica nel settore primario, un fenomeno che avrà indubbi effetti positivi sull’intero comparto, migliorando l’efficienza dei sistemi produttivi e di conseguenza, apportando notevoli benefici anche dal punto di vista economico”. Lo afferma Dedalo Pignatone, deputato del MoVimento 5 Stelle esponente in Commissione Agricoltura.

“Entro il 23 giugno – continua – le imprese agricole potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 20 mila euro e per un massimo del 30% dell’investimento, percentuale che sale al 40% in caso di spese riferite all’acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli allegati A o B della legge n. 232/2016”.

“Specialmente in Sicilia, il comparto agricolo ha urgente bisogno di innovazione, dal momento che negli ultimi anni si è parlato spesso di sostenere l’evoluzione di quello che è a tutti gli effetti il settore più produttivo della nostra Regione. Adesso finalmente quest’opportunità si è concretizzata, perciò non resta che coglierne i frutti al più presto ed entro i termini previsti” conclude Pignatone.