Ucraina, matrimonio sotto le bombe e quella speranza di un nuovo futuro

Si sposano a Kharkiv e si fanno le foto del matrimonio fra le macerie dei palazzi martoriati dalle bombe. La storia arriva da una delle città più colpite dalla guerra in Ucraina ed è quella di una coppia, lui medico e lei infermiera nel reparto oncologico di un ospedale, che ha deciso di convolare a nozze, mentre l’Ucraina è in guerra.

Anche di fronte alla distruzione delle bombe russe, Nastya Gracheva and Anton Sokolov, questi i nomi degli sposi, hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone. Quando hanno finito i medicinali a disposizione, hanno dato il via alle raccolte fondi e ottenerne così altri medicinali per le persone che ne avevano bisogno.

Non sono fuggiti. Anzi hanno conrtinuato a fare il loro dovere. Non si sono voltati dall’altra parte, come non lo hanno fatto in occasione del loro matrimonio. Non hanno rinunciato al loro sogno e lo hanno realizzato e vissuto lì, in mezzo alla distruzione. Nastya e Anton hanno anche scelto il cortile di un palazzo dilaniato dalle bombe per fare le foto del book nuziale.

In un video postato su Twitter, si vedono i due sposi abbracciarsi e baciarsi, senza mai perdere il sorriso. Immagini surreali per l’inevitabile contrasto fra la gioia e l’amore di chi si ama e si sposa; e la guerra, la distruzione, la violenza del luogo in cui hanno voluto celebrare il giorno più importante della loro vita.

“Il matrimonio in una città sotto costante bombardamento può essere così: una zona fotografica sullo sfondo di un edificio storico distrutto e un centro città bombardato, una cerimonia in metropolitana. Questo è un messaggio forte al mondo: Kharkiv sta resistendo e sta vivendo”. Così ha scritto su Twitter Maria Avdeeva, direttrice di “European Expert Association” think tank di politica estera e sicurezza nazionale in Ucraina.

Foto: Ansa