Sicilia: “NoiDue”, la spumeggiante coppia che sta spopolando sul web

I NoiDue, coppia siciliana formata da Anthony Calamia, di Partinico, e Maria Paola Cimò, di Termini Imerese, si presenta sul web con un progetto multimediale che contempla la pubblicazione di cortometraggi e contenuti digitali di vario genere, su YouTube (https://www.youtube.com/c/NoiDueOfficial), Instagram, Facebook (https://www.facebook.com/noidueofficialpage) e TikTok.

Prossimamente pubblicheranno il loro primo lungometraggio, Romeo e Giulietta, il classico ed intramontabile romanzo shakespeariano, in una nuova ed inaspettata rivisitazione. Il film, girato interamente in Sicilia, precisamente a Partinico, Termini Imerese, San Nicola L’ Arena e Trabia, gode della partecipazione straordinaria di Federico Cimò (padre di Maria Paola, voce narrante e voce di frate Lorenzo), attore in varie fictions RAI, tra le quali Il commissario Montalbano, il giovane Montalbano e Felicia Impastato, ed in diverse produzioni cinematografiche.

Intanto i due giovani artisti (peraltro anche cantanti), si sono sensibilizzati rispetto ai temi della Shoah e dell’attuale guerra in Ucraina, cimentandosi nella realizzazione di due video per rendere, in pochi attimi, il senso della tragicità dell’evento storico dell’Olocausto e della gravissima situazione che sta attraversando il Popolo Ucraino, lanciando un esplicito messaggio di condanna della guerra. Il primo video è stato proiettato in diversi istituti di scuola superiore, in Italia e all’estero mentre il secondo, girato in lingua ucraina, è stato condiviso dalla Comunità dei medici ucraini.

Non sono mancati video su temi più “leggeri”, come quello realizzato in occasione della ricorrenza di San Valentino, nel quale i NoiDue hanno celebrato il tema dell’amore, rappresentandosi spettatori della loro stessa storia sentimentale.





Oltre ai contenuti appena esposti, i NoiDue essendo da sempre innamorati della fiction “Elisa di Rivombrosa” fanno rivivere al pubblico il magico amore tra Elisa Scalzi e Fabrizio Ristori, pubblicando foto e video del loro viaggio ad Agliè, conosciuta dai fans come Rivombrosa.

Il nome NoiDue simboleggia, non soltanto la coppia, ma la produzione nel suo complesso, gestita senza alcun apporto esterno con riferimento a tutti i ruoli di una classica troupe cinematografica ed alle competenze della fase di editing.

I NoiDue sono interpreti dei personaggi da loro stessi ideati, eseguono le riprese, firmano la sceneggiatura e la regia, provvedono al montaggio ed al doppiaggio.

Il loro motto è “non puoi dire di avere vissuto veramente senza essere stato tutti i volti del tuo io”.