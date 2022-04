Sicilia, Meloni: “Musumeci ottimo presidente di Regione”

In vista delle Amministrative in Sicilia, Fratelli d’ Italia “sta facendo uno sforzo maggiore per favorire la compattezza della coalizione. Noi ci siamo ritrovati con Lega e Forza Italia che dichiarano di andare in ordine sparso a Messina e di aver individuato a Palermo un biglietto non discusso con noi, ma poi smentito. Non sono, poi, convinti della ricandidatura di Nello Musumeci, che a me sembra essere un ottimo presidente di Regione”.

Lo ha segnalato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa, nella sede del partito a Roma , di presentazione della Conferenza programmatica di Fd’I che si terra’ a Milano dal 29 aprile al 1 maggio