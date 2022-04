Sicilia, i “Real Sordi” sul podio nazionale di Calcio a 5

I calciatori della Real Sordi di Palermo si sono classificati al terzo posto del campionato nazionale di calcio a 5 organizzato dalla Federazione Sport Sordi affiliata al CIP, il Comitato Paralimpico.

La finale a 4 ha visto sfidarsi, oltre alla squadra siciliana, il gruppo sportivo sordi di Potenza e le due compagini torinesi, la Real Sordi Torino e il GSS Torino.

Sono state queste ultime due a sfidarsi in finale, con la vittoria del campionato che è andata alla Real Sordi.

La finale, ospitata al Palaoreto di Palermo con la sponsorizzazine di Sound sistemi per l’udito, è arrivata al termine dei gironi regionali che hanno visto il contronto fra decine di squadre in tutta Italia.

La squadra di calcio a 5 della Real Sordi Palermo conta in totale 12 atleti, ma i ragazzi sordi e ipoudenti coinvolti nelle attività sportive della società sono molti di più, svolgendo altre attività sportive sempre nell’ambito della federazione nazionale.Il successo dei palermitani è commentato positivamente da Marianna Caronia, che ha accolto gli atleti prima dell’evento: “lo sport si conferma un grande strumento di inclusione per tanti ragazzi – ha detto la consigliera comunale . Questi ragazzi, grazie alla loro passione e a quella dei tecnici e dei volontari delle società che li accompagnano raggiungono importanti risultati, ben oltre i meriti sportivi. La Real Sordi rappresenta una eccellenza nel panorama dello sport paralimpico in città e nel paese, confermata da questo nuovo importante risultato sportivo.”