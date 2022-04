Sicilia, ambientalisti promuovono una marcia: “Salviamo la Mufara”

Il CAI Sicilia, il GRE Sicilia, Italia Nostra Sicilia, Legambiente Sicilia e il WWF Sicilia propongono una MARCIA/ESCURSIONE PER SALVARE LA MUFARA. Il luogo più celebre, superbo e unico dal punto di vista naturalistico del Parco delle Madonie, il Monte della Mufara, con la faggeta più a sud d’Europa e la sua dolomitica Quacella, potrebbe subire un altro grave oltraggio.

Un’altra possibile, grave ferita: sulla cima di Monte Mufara è stata infatti proposta, dall’Agenzia Spaziale Europea, la realizzazione di un osservatorio astronomico, oltre alle strutture già esistenti, su una superficie di 800 metri quadri, di cui 360 per un piazzale, con 3.540 metri cubi di volume edilizio e un’altezza di oltre 13 metri fuori terra, con annessa una pista carrozzabile per l’accesso. Tutto questo in piena zona A di Parco.

Dopo lo sfregio dell’inutile seggiovia, ferma da tre anni e mai effettivamente entrata in funzione, per la cui realizzazione sono stati tagliati decine e decine di faggi, voluta da chi continua a non voler capire che il futuro di Piano Battaglia non possono essere i “quattro” fine settimana con la neve, ma quello del turismo sostenibile e naturalistico, questa nuova cementificazione è per noi inaccettabile.

Questo devastante progetto, che non ha nulla a che fare con la ricerca scientifica in un’area protetta, non si deve realizzare e noi faremo di tutto per fermarlo.

Il suo iter è, inoltre, inficiato da tante, troppe storture e non rispetta le procedure, cercando invece di aggirare autorizzazioni e pareri obbligatori per legge.

Chiediamo pertanto a tutti i cittadini a cui sta a cuore la natura e il paesaggio, a chi ama le Madonie e le sue bellezze naturalistiche, ad essere presenti alla MARCIA/ESCURSIONE PER SALVARE LA MUFARA, che avrà luogo SABATO 23 APRILE 2022, con appuntamento per la partenza alle ore 10:00, presso il Rifugio “Il Grifone” di Piano Battaglia.